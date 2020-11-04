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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا: القوات الأذرية تقصف مدينة شوشة فى قرة باغ

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:35 م
القوات الأذرية
القوات الأذرية
أ.ش.أ
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قصفت القوات المسلحة الأذرية مدينة شوشة الواقعة في منطقة ناغورني قرة باغ مستخدمة أسلحة ثقيلة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق دمار بالمدينة، وذلك وفقًا لما أعلنه مركز المعلومات الأرميني الموحد، اليوم الأربعاء.

وذكر المركز في بيان له، حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن "القوات المسلحة الأذرية أطلقت النار على مدينة شوشة مستخدمة أسلحة من العيار الثقيل، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، وإلحاق الكثير من الدمار بالمدينة".

وكانت القوات الأذرية، قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن أنها قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مدينة شوشة الإستراتيجية في إقليم ناجورني قرة باغ، وأوضح رئيس الإقليم أراييك هاروتيونيان، في فيديو، أن من يسيطر على المدينة يسيطر على الإقليم، وخصوصًا أن المدينة تقع على مرتفع يطل على ستيباناكيرت عاصمة قرة باغ.

واندلعت الاشتباكات المتجددة بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بين البلدين، وكانت المنطقة قد شهدت أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرًا في شهر يوليو الماضي، حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية، وسقط العديد من المدنيين من الجانبين.

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