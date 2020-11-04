بموت حرفيًا.. نشوى مصطفى تستغيث بـ«الصحة» بعد إصابتها بكورونا

استغاثت الفنانة نشوى مصطفى، بوزارة الصحة من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" أعلنت فيه أن حالتها الصحية تسوء ولم تستجب لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة لمعالجة كورونا.وكتبت عبر "فيس بوك": "بموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى أروح أنهى مستشفى".وكانت نشوى أعلنت أمس عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما قامت بإجراء الأشعة الصدرية اللازمة التي أثبتت ذلك.وكتبت "نشوى" عبر حسابها بموقع فيس بوك: "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسة طالعة وللأسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلو بالكم.. الكورونا رجعت بشدة ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولى".