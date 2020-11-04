منة شلبي تدعم المواهب النسائية في الكتابة بمبادرة سينمائية

دعت النجمة منة شلبي كافة المؤلفات الموهوبات في مصر والعالم العربي إلى إرسال سيناريوهات من تأليفهن سواء كانت لأفلام قصيرة أو طويلة أو مسلسلات، وذلك ضمن مبادرة جديدة اطلقتها النجمة لدعم المواهب النسائية في الكتابة خلال ندوة تمكين المرأة في صناعة السينما التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.وقالت منة في تعليق على فيديو للندوة نشرته بصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "شرف كبير ليا ومسؤولية عظيمة إني أبدأ مبادرة لدعم المواهب النسائية في الكتابة... بستقبل من خلالها أي سيناريوهات من تأليف موهوبات من مصر والعالم العربي، سواء فيلم طويل أو قصير أو مسلسل، وأنا بكل تواضع وعلى قد ما أقدر هحاول أساعد على إن المشروعات الحلوة تطلع للنور، سواء بالمشاركة في التمثيل أو بدعم الإنتاج أو أي وسيلة تانية مناسبة ليا، وفي النهاية أنا كمان هكون مستفيدة لما أكتشف مشروع حلو وأكون جزء منه".وخلال الندوة ناقش صناع السينما من النساء دور المرأة في الصناعة السينمائية من وجهة نظر الممثلات والناشطات والمخرجات والكاتبات، وكيفية تعاون النساء معًا لدعم مكانة المرأة في منطقة الشرق الأوسط.وخلال الندوة قالت النجمة منة شلبي "استمتع بالعمل مع النساء وسبق وعملت مع المخرجة هالة خليل والمخرجة كاملة أبو ذكري وسام سليمان، ولكن لدينا مشكلة أن الأناث لا يمنحن سلطات اتخاذ القرار.. وكنت محظوظة بتقديم أدوار قوية في أفلام مثل أحلى الأوقات مع حنان ترك وهند صبري وفيلم نوارة ولكن المجتمع لا يقبل تمثيل امرأة قوية".وتأتي المبادرة كجزء من نشاط منه لدعم النساء بشكل عام حيث سبق أن وجهت رسالة للنساء من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حثتهم فيها على الثقة بالنفس وأن يحبوا أنفسهن.تمتلك منة شلبي مسيرة حافلة بالجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية، إذ حصلت على عشرات الجوائز عن أدوارها في فيلم نوارة، وعن العشق والهوى وبنات وسط البلد وهي فوضى، بالإضافة إلى جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مسيرتها الفنية، كذلك منحها الجمهور لقب أفضل ممثلة في عدة استفتاءات أجرتها صحف وإذاعات مصرية وعربية.وفي الوقت نفسه شاركت منة كـعضو لجنة تحكيم في لجنة التحكيم الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمسابقة الرسمية بـأيام قرطاج السينمائية ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.ويرجع ذلك إلى كونها واحدة من أهم الممثلات في مصر والعالم العربي، خاصة وأنها تحرص على انتقاء أعمالها في السينما والتليفزيون بعناية شديدة، وتطرق أبوابًا غير المعتادة لكثير من ممثلات جيلها، فالأعمال التي تشارك فيها منة دائمًا ما تحظى باهتمام نقدي وجوائز في المحافل الدولية، أو إيرادات كبيرة في دور العرض بالعالم العربي.