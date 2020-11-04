رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منة شلبي تدعم المواهب النسائية في الكتابة بمبادرة سينمائية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:45 م
منه شلبي
منه شلبي
حسين الجندي - دعاء عبد المقصود
طباعة
دعت النجمة منة شلبي كافة المؤلفات الموهوبات في مصر والعالم العربي إلى إرسال سيناريوهات من تأليفهن سواء كانت لأفلام قصيرة أو طويلة أو مسلسلات، وذلك ضمن مبادرة جديدة اطلقتها النجمة لدعم المواهب النسائية في الكتابة خلال ندوة تمكين المرأة في صناعة السينما التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت منة في تعليق على فيديو للندوة نشرته بصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "شرف كبير ليا ومسؤولية عظيمة إني أبدأ مبادرة لدعم المواهب النسائية في الكتابة... بستقبل من خلالها أي سيناريوهات من تأليف موهوبات من مصر والعالم العربي، سواء فيلم طويل أو قصير أو مسلسل، وأنا بكل تواضع وعلى قد ما أقدر هحاول أساعد على إن المشروعات الحلوة تطلع للنور، سواء بالمشاركة في التمثيل أو بدعم الإنتاج أو أي وسيلة تانية مناسبة ليا، وفي النهاية أنا كمان هكون مستفيدة لما أكتشف مشروع حلو وأكون جزء منه".

وخلال الندوة ناقش صناع السينما من النساء دور المرأة في الصناعة السينمائية من وجهة نظر الممثلات والناشطات والمخرجات والكاتبات، وكيفية تعاون النساء معًا لدعم مكانة المرأة في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال الندوة قالت النجمة منة شلبي "استمتع بالعمل مع النساء وسبق وعملت مع المخرجة هالة خليل والمخرجة كاملة أبو ذكري وسام سليمان، ولكن لدينا مشكلة أن الأناث لا يمنحن سلطات اتخاذ القرار.. وكنت محظوظة بتقديم أدوار قوية في أفلام مثل أحلى الأوقات مع حنان ترك وهند صبري وفيلم نوارة ولكن المجتمع لا يقبل تمثيل امرأة قوية".

وتأتي المبادرة كجزء من نشاط منه لدعم النساء بشكل عام حيث سبق أن وجهت رسالة للنساء من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حثتهم فيها على الثقة بالنفس وأن يحبوا أنفسهن.

تمتلك منة شلبي مسيرة حافلة بالجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية، إذ حصلت على عشرات الجوائز عن أدوارها في فيلم نوارة، وعن العشق والهوى وبنات وسط البلد وهي فوضى، بالإضافة إلى جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مسيرتها الفنية، كذلك منحها الجمهور لقب أفضل ممثلة في عدة استفتاءات أجرتها صحف وإذاعات مصرية وعربية.

وفي الوقت نفسه شاركت منة كـعضو لجنة تحكيم في لجنة التحكيم الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمسابقة الرسمية بـأيام قرطاج السينمائية ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

ويرجع ذلك إلى كونها واحدة من أهم الممثلات في مصر والعالم العربي، خاصة وأنها تحرص على انتقاء أعمالها في السينما والتليفزيون بعناية شديدة، وتطرق أبوابًا غير المعتادة لكثير من ممثلات جيلها، فالأعمال التي تشارك فيها منة دائمًا ما تحظى باهتمام نقدي وجوائز في المحافل الدولية، أو إيرادات كبيرة في دور العرض بالعالم العربي.

موضوعات متعلقة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

وزيرة الصحة: إصابات كورونا أكثر 150% من بداية الجائحة.. والكمامة تُحجّمه

مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ «الدستور»: النتائج لم تحسم.. ترامب «مشاكس» وبايدن سيعيد الاتفاق النووي

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

الصور

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

image description

«محور ترسا».. تفاصيل العمل بـ«بديل شارع الهرم»

image description

«جراحة معقدة» لتوصيل ذراع مبتورة لطالبة بجامعة أسيوط (صور)

image description

«النيل للإعلام» ينظم ندوة السلام النفسي وقبول الآخر بمدرسة المتفوقين بأسيوط

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ «الدستور»: النتائج لم تحسم.. ترامب «مشاكس» وبايدن سيعيد الاتفاق النووي

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

معهد الفلك: 16 نوفمبر غرة ربيع الآخر

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

برسالة خطية.. جبران خليل جبران يعزي فى والد مى زيادة

بمناسبة «الفلانتين» المصري.. أشهر رسائل الحب عند الأدباء

انطلاق حفلات الليلة المحمدية في مسرح البالون الأربعاء

«فاطمة ويامنة وجمالات».. نساء في شعر الأبنودي