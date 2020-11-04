السودان يسجل 39 إصابة بكورونا

سجل السودان 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، من دون تسجيل حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع عدد المصابين منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 13.905 إصابة، و837 وفاة وتعافي 6.764 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.