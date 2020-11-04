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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. كيف صمد الاقتصاد المصري أمام تداعيات كورونا؟

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:41 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
سمر مدحت
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تأثير شديد خلفته تداعيات فيروس كورونا والذي يعد وباء عالمي، على اقتصاديات الكثير من الدول، جراء حالة الغلق العام التي لجأت إليها كثير من دول العالم بغلق المطارات والموانئ، لتقويض جائحة فيروس كورونا وتقليل أعداد الإصابات والوفيات.

وبالتأكيد كانت مصر أحد الدول التي تضررت من ذلك الأمر، مثل الكثير من دول العالم، إلا أن الفترة الأخيرة التي انخفضت فيها أعداد الإصابات والوفيات، وثبت المنحنى الوبائي عند حد معين، استطاع الاقتصاد المصري التعافي بعض الشيء، واسترداد عافيته بنسبة كبيرة.

الأرقام هي خير دليل على ذلك، حيث خرجت خلال الفترة الأخيرة إحصائيات وبيانات رسمية رقمية عن الاقتصاد المصري تبين تعافيه إلى حد كبير من تداعيات فيروس كورونا وحالة الغلق العام.. ترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم تلك الأرقام.

أرقام عن الاقتصاد أثناء فترة الذروة
الأرقام لم تكن جيدة إلى حد كبير أثناء فترة الذروة الخاصة بفيروس كورونا، حيث انخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 0.6%، بعدما كان في نفس التوقيت عام 2019 نحو 5% مقابل 5.6 عام 2018، وفق دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتدهور الرقم القياسي لأسعار المنتجين والمستهلكين مسجلًا معدل تراجع سنوي بلغ 18.8%، في الفترة من فبراير حتى أبريل من عام 2020، بسبب الانخفاض الحاد في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والتعدين بنسب 4.5 % و67.7 % و8.1 %.

قطاع السياحة والسكة الحديد لم يكون وضعهما أفضل، حيث تأثرا بالجائحة ولحق بهما ضرر جسيم، إذ انخفض أعداد السائحين بنسبة 100%.

كذلك تأثر الجنيه المصري بشدة بسبب الجائحة خلال الخمس أشهر الأولى من 2020، وبلغت الخسائر نحو 1.8% من قيمته، بسبب انخفاض الصادرات السلعية، بمعدل 39.4 % في نفس الفترة.

وأخيرًا التجارة الخارجية، والتي تأثرت أيضًا بما حدث، وظهر ذلك التأثر في معدل التغير السنوي للواردات السلعية غير البترولية، والتي شهدت أقصى انخفاض لها في فبراير وأبريل يناير 2019 بمعدلات تصل إلى 25.5% و35.0% و35.8% على التوالي، بينما تراجع معدل التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي) بمعدل 19.9% و36.0% في أبريل ومايو 2020 على التوالي.

أرقام عن الاقتصاد بعد فترة الذروة
وعقب انتهاء فترة الذروة في مصر، بدأ الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي، حيث سجل معدل التضخم العام 5.9% في أبريل 2020، مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، و13.1% في أبريل 2018، و31.5% في أبريل 2017، و10.3% في الشهر ذاته عام 2016.

وكذلك سجل معدل التضخم الأساسي 2.5% في أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% في أبريل 2019، و11.6% في أبريل 2018، و32.1% في أبريل 2017، و9.5% في الشهر ذاته عام 2016.

كما انخفض معدل البطالة لنحو 7.7% وفق وزارة التخطيط، وانخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 24%، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% بحسب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى صعيد التوقعات، فقد توقعت المؤسسة البحثية الإسبانية فوكاس إيكونوميكس بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي وبنسبة 3.7% خلال العام المالي المقبل 202021، بينها صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2020.

وفي ذلك السياق، تتوقع مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 3.6%، وسيواصل الاقتصاد المصري النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022.

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