الاقتصاد التركى ينزف.. ومصدرون يتهمون «الأغا»

كشف تقرير صادر عن المجلس الوطني للمصدرين الأتراك (Türkiye İhracatçılar Meclisi، or TİM) أن الصادرات التركية تدفع الآن فاتورة السياسات الخارجية المتهورة والعدائية التى تتبناها الدولة تجاه العالم، العربى فى إشارة غير مباشرة إلى حملة الهجوم التى يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد دول عربية تقف حجر عثرة أمام أطماعه وطموحاته التوسعية اقليميا ودوليا.وقال التقرير إن حملة المقاطعة الشعبية (غير الرسمية) التى قادتها منظمات المستهلكين والروابط التجارية السعودية بدأت منذ عام تحت شعار"قاطعوا كل شىء تركي" نجحت فى إلحاق ضرر فادح بالبضائع التركية المصدرة إلى أسواق المملكة، وأدت إلى انخفاضها بنسبة تجاوزت 16% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، ليس على أصعدة الصادرات السلعية فقط، بل وفى كل مجالات الاستثمار والسياحة والسفر.ودعا التقرير الحكومة التركية إلى مراجعة سياساتها مع العالم العربى للحفاظ على المصالح التجارية، فى وقت يشهد فيه الاقتصاد التركى نزيفًا حادًا، والعملة الوطنية التركية – الليرة – انخفاضات غير مسبوقة فى تاريخها.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شن هجومًا فى أكتوبر 2019 على عدد من دول الخليج العربى، متهمًا إياها بزعزعة الاستقرار الإقليمى للمنطقة، فكانت ردة الفعل الشعبية سباقة على ردة الفعل الرسمية لمواجهة وكشف مخططات أردوغان عن طريق مقاطعة السلع التركية.وطبقًا لبيان المجلس الوطنى للمصدرين الأتراك تحتل الأسواق السعودية الترتيب الخامس عشر من حيث الأهمية للصادرات التركية التى فى مقدمتها السجاد والمنسوجات والأثاث والحبوب والكيماويات والصلب، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى السوق السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى 02ر2 مليار دولار أمريكى بانخفاض نسبته 1ر16 فى المائة عنها خلال الفترة المناظرة عن 2019.وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2020 تراجعت الصادرات التركية إلى أسواق الخليج العربى مقارنة بذات الفترة من عام 2019 وتراوحت نسبة الانخفاض من بلد لآخر، إذ بلغت 92ر16 % فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغت نسبة الانخفاض 71ر17% فى مملكة البحرين، وفى الكويت بلغت نسبة تراجع الصادرات التركية 18ر4 فى المائة.ففى خارج منطقة الخليج.. كانت نسبة التراجع الأكبر للصادرات التركية من نصيب الأسواق اللبنانية، فقد بلغت نسبة التراجع فى نتيجة المقاطعة الشعبية 06ر36 فى المائة، أما فى مصر فكانت نسبة التراجع- حسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك- 89ر11 فى المائة، كما بلغت نسبة التراجع فى الأردن 89ر10 فى المائة.وكانت الجزائر من بين البلدان العربية التى شهدت صادرات تركيا انخفاضًا فى أسواقها بلغت نسبته 26ر29 فى المائة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2020 مقارنة بذات الفترة من 2019، كذلك تراجعت صادرات السلع التركية إلى أسواق المملكة المغربية بنسبة 68ر13 فى المائة خلال نفس فترتى المقارنة، وفى الأسواق العراقية بلغت نسبة التراجع للصادرات التركية 29ر7 فى المائة.