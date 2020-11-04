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تقارير ومتابعات

«درة مش ضرة».. صاحبة دعوة تعدد الزوجات تُدافع عن نجمة تونس

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:14 م
درة
درة
حسن الهتهوتي
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حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفاف الفنانة التونسية «درة» على المهندس المصري هاني سعيد، نالت على إثرها الزوجة نصيبًا كبيرًا من الهجوم من جانب نساء في مصر ومسقط رأسها تونس، بعد اتهامها بما وصفوه بـ«اختطاف الرجل من زوجته الأولى».

«درة صارت ضرة».. عبارة انتشرت سريعًا عبر صفحات العالم الافتراضي، لتتخطى معها الحدود الجغرافية لموطن الزفاف أو النشأة للفنانة صاحبة الـ 40 عامًا، التي أقيم عُرسها في أحد فنادق الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

ردود الأفعال تابعتها والدة «درة» بأسى حتى انتهى بها الحال إلى أزمة صحية بانسداد في شريان قلبها، حسبما كتبت العروس عبر صفحتها، مطالبة الجميع بالتوقف عن الخوض في حياتها وتوجيه اهتماماتهم بموضوع آخر، واصفة منتقديها بـ«بمعشر الملائكة المزيفة»، وأن «يفرغوا سمومهم وأحقادهم» ـ على قد قولها ـ في حين وجهت الشكر لـ«القلوب الصافية» التي فرِحت لأجلها.

دعاء عبد السلام، صاحبة دعوى تعدد الزوجات، كانت تتصفح كغيرها ما يدور بعد ظهور «درة» بفستان زفافها الأبيض إلى جوار زوجها، لتواجه ذات الأزمة التي تُحاول «عبد السلام» التوعية منها بأن من حق الرجل الزواج من أخرى دون إخبار الزوجة الأولى.

واعتبرت المدافعة عن زيجة الرجال من أخريات، أن «تشوهات نفسية وفكرية» يُعاني منها مهاجمي زواج الفنان التونسية من المهندس المصري، وأنهم يدفنون رؤسهم في رمال تجعلهم غير قادرين على النظر في المرآة لرؤية تلك التشوهات، مُقدمة التهاني للزوجة.

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