ضبط 134 قضية تموينية خلال 24 ساعة فى مطروح (صور)

نظمت مديرية أمن محافظة مطروح عددا من الحملات الأمنية لتحقيق السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحى.وأسفرت الحملة عن ضبط 134 قضية ما بين غلاء الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وبيع بأزيد من الأسعار وبيع لحوم بدون غطاء وعدم وجود سجل تفتيش وعرض سلع منتهية الصلاحية.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر إلى اللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والأجهزة الأمنية المعاونة على الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن للمواطن بالشارع المطروحى.