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مصر

«الصحة»: 3784 متطوعًا سجلوا في تجارب لقاح كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:36 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد المتطوعين في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد "من أجل الانسانية" التي تجرى في مصر، بلغ 3784 حالة، تلقى التطعيم منهم 3000 حالة حتى الآن.

وأضاف مجاهد لـ"الدستور"، أن المشاركين في التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة يتلقون جرعتين من التطعيم بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أنه تتم متابعة الحالة الصحية للمشارك على مدار 12 شهرًا بعد الحصول على الجرعة الأولى، من خلال الزيارات الميدانية أو المتابعة عبر الهاتف على الخط الساخن "15530"، وتسجيل أي ملاحظات أو أعراض قد تظهر على المشارك خلال فترة المتابعة.

وأوضح أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المتطوعين، إلى جانب تخصيص الخط الساخن 15530 للرد على أي استفسارات، بالإضافة إلى تدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون لتشجيع الراغبين على التطوع في هذه التجارب.

ودعا الدكتور خالد مجاهد المواطنين إلى المشاركة في تلك التجارب من أجل الإنسانية للحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، مشيرًا إلى مشاركة حوالي 42 ألف مشارك حول العالم في تلك التجارب ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وأشار إلى أن مصر قادرة على تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليته، وذلك من خلال خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن مصر تشارك حاليًا في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد من خلال 6 آلاف مشارك، مشيرًا إلى أن تلك التجارب التي أطلق عليها "من أجل الإنسانية" تستهدف 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتتم في 4 دول عربية "الإمارات والبحرين والأردن ومصر".

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