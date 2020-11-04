«كلى سوهاج الجامعى» يكشف علاقة كورونا بالفشل الكلوى الحاد

قال الدكتور على طه القرياتين، رئيس وحدة الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي، وأستاذ أمراض الباطنة والكلى بكلية الطب، إن هناك علاقة بين فيروس كورونا والفشل الكلوي الحاد، حيث يمكن أن يؤدي الفيروس إلى فشل كلوي حاد، وتحدث الإصابة عن طريق إفراز بعض المواد تؤدي لخلل في الجهاز المناعي تهاجم الكلى، مما يؤدي بالنهاية إلى فشل كلوي حاد.وأشار القرياتي، إلى أن الأشخاص المصابين بأعراض شديدة بفيروس كورونا، تسبب أضرارا كبيرة للكليتين، مضيفا أن هذا الضرر يظهر في نتائج اختبارات وظائف الكلى والتي تكشف عن تغير في بعض النسب، وهو ما يعني أن الكليتين لا تستطيعان القيام بوظائفهما بشكل كامل.وأكد أنه يمكن الشفاء من الفشل الكلوي الحاد بعد علاج فيروس كورونا واستقرار الحالة العامة للمريض، مشيرًا إلى أن العلاج يكون عن طريق بعض الأدوية الخاصة ببروتوكول فيروس كورونا.ونصح القرياتي، باستخدام السوائل بكثرة، وتناول الطعام عالي البروتين مثل: "اللحوم والطيور والأسماك"، وكذلك الأطعمة الخالية من الدهون والكوليسترول العالي.وكان ألان كليغر، إخصائي أمراض الكلى بكلية الطب بجامعة "ييل" الأمريكية، قد صرح لصحيفة "واشنطن بوست" بأنه تم رصد عينات من الدم والبروتين في البول لدى نصف الحالات التي دخلت إلى المستشفى، وهو مؤشر مبكر على حدوث ضرر للكليتين، وتم تسجيل هذا مضاعفات شديدة عند 14 إلى 30% من هذه الحالات في نيويورك ووهان الصينية، لدرجة احتاج معها هؤلاء المرضى لغسيل كلوي.وأضاف كليجر، أن أرقام المصابين بالفشل الكلوي جراء كورونا في وحدات الرعاية المركزة أصبحت كبيرة بشكل غير معهود، ما اضطر هذه الوحدات في نيويورك إلى زيادة عدد العاملين بها وطلب متطوعين من المدن الأخرى لإجراء الغسيل الكلوي للمرضى.وفي نفس السياق حذرت "نيويورك تايمز" من حدوث أزمة في معدات الغسيل الكلوي قريبًا بسبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بشكل سريع.