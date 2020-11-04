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رئيس التحرير التنفيذي
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احتقان الأذن.. أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:39 م
احتقان الأذن
احتقان الأذن
وكالات
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أعلنت ناتاليا بشينيشنايا، نائبة مدير العمل السريري والتحليلي في معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" عن أن احتقان الأذن أحد أعراض الإصابة بمرض "كوفيد-19".

وقالت بشينيشنايا: "احتقان الأذن ليس عرضًا نادرًا للمصابين بمرض كوفيد-19".

وأعلنت عن أنه، وفقا لدراسة أجراها علماء أتراك، من بين 172 مريضًا مصابًا بكوفيد-19، عانى 31 شخصًا (18%) من احتقان الأذن، بينما لوحظ احتقان الأذن لدى 12% ممن كانت حالتهم خفيفة من المرض.

وأشارت إلى أن هذه الأعراض يمكن أن تحدث أيضًا مع من لديهم عدوى فيروسية تنفسية حادة، ونصحت باستشارة الطبيب، في حال لم تختف هذه الأعراض في غضون عدة أيام.

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