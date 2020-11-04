شفط ونزح مياه الأمطار وعودة السيولة المرورية بالإسكندرية

تابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، اليوم، أعمال صرف مياه الأمطار بالتنسيق مع إدارة الصرف الصحي، والتأكد من توافر سيارات لشفط المياه من أماكن التجمعات التي يتم رصدها أولًا بأول من خلال جميع الإدارات المعنية بنطاق الحي.وتم المرور بالجانب البحري بنطاق الحي، حيث تم الانتهاء من عمليات شفط المياه بكل من: «شارع العيسوي، شارع مسجد سيدي بشر أمام الحي، دوران جيهان حتى نفق سيدي بشر بحري، شارع مسجد السلام وش أحمد العوامري، وش ٨١١، وشارع ٨٠٤ (أرض المحمرة)، وشارع جمال عبدالناصر عند مدرسة العهد السعيد، وشارع مستشفى طيبة».كما تم المرور بالجانب القبلي، وجار العمل حاليا بكل من: «شارع ملك حفنى قبلي أمام مسجد عبدالحليم، شارع مصطفى كامل أمام الجزارين»، وتم الدفع بسيارات الصرف الصحي للقيام بعملية شفط مياه الأمطار حرصًا على سلامة المواطنين ولسيولة الحركة المرورية.