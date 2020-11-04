وزير العدل يشهد تقنية تجديد الحبس «عن بُعد» بمحاكم الإسكندرية

يشهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، غدًا الخميس، بدء العمل في محاكم الإسكندرية، بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد"، وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، لتطبيق المشروع الإلكتروني، وافتتاح مبنى المحكمة البحرية "محمد كريم" بعد رفع كفاءته.ويحضر الافتتاح مساعدو وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، ومدير الأمن، اللواء سامي غنيم، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد رفعت، و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا "شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرة"، والقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة.كما يشهد الوزير مع الافتتاح جلسة قضائية "عن بعد" بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن استراتيجية الوزارة الرامية لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا.وقال مصدر قضائي، إنه تم تجهيز 30 قاعة لإنفاذ القانون بـ"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات، ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر "الإلكتروني" لتجديد حبس المتهمين احتياطيًا "عن بُعد"، بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، تحت إشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.وأضاف المصدر أنه من خلال التقنية المستحدثة، يمكن للقضاة وهم متواجدون داخل قاعة مجهزة في المحكمة، نظر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين، وهم داخل حرم السجون، وبحضور محاميهم، بواسطة قاعات مجهزة أيضًا، ويتم ربطهم بشبكات تليفزيونية "مؤمنة" تصل المحاكم بالسجون بالإسكندرية.