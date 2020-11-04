الصين تدين هجوم فيينا الإرهابى

أدانت الصين بشدة، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة النمساوية (فيينا) أمس الأول، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، في تصريح اليوم خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن الصين تعارض كافة أشكال الإرهاب والأنشطة الإجرامية، معربا في الوقت نفسه عن صدمة الصين الشديدة إزاء وقوع الهجوم الإرهابي في فيينا، وتعازيها لضحايا الحادث.وأضاف بين أن الإرهاب عدو مشترك للبشرية، وأن بلاده تعبر عن تعاطفها إزاء ضحايا الهجوم، وتعازيها لأسرة الضحايا والمصابين، لافتًا إلى أن هناك مواطنين صينيين بين ضحايا الهجوم، وأن سفارة الصين لدى النمسا تقوم حاليا بالاتصال الوثيق مع السلطات المحلية المعنية، وستقدم المساعدات في الوقت المناسب للمواطنين الصينيين هناك.