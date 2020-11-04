ارتفاع وفيات زلزال إزمير التركية إلى 115 شخصًا

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع وفيات زلزال مدينة أزمير التركية إلى 115 شخصًا حتى الآن، نقلا عن "سكاي نيوز".وأفادت السلطات التركية، في وقت سابق، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مدينة إزمير الجمعة الماضي، إلى 83 شخصا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة.وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، إن 743 شخصا استكملوا العلاج وغادروا المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال.