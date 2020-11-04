«الاقتصاد الأخضر».. مصر تواكب العالم في التنمية البيئية

خطوة غير مسبوقة لمصر في التمويل غير التقليدي

السندات الخضراء تخدم المشروعات الخدمية

خطوة لاقتصاد مصر الواعد لمواكبة العالم

توجه عام أعلنته دول العالم إلى ما يعرف بـ"الاقتصاد الأخضر" كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.هنا كان لا بدّ لمصر أن ينصب اهتمامها على مواكبة ما يتوجه له العالم من تنمية في هذا النوع من الاقتصاد؛ كأحد السبل المهمة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.وبهذه الخطوة تصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، في حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلًا من 5.75%.ومن خلال طرح هذه السندات الخضراء، تهدف مصر إلى توفير التمويل غير التقليدي للمشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.أوضح الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن السندات الخضراء هي خطوة غير مسبوقة لمصر في مجال التمويل غير التقليدي؛ فهي عبارة عن صكوك دين تُدين جمع الأموال من مصادر غير تقليدية مهتمين بأخذ الاشتراطات والمعايير البيئية في نشاطهم الإنتاجي، موضحًا أي أن يكون المستثمرين الماليين لديهم اهتمامات بالاعتبارات البيئية وتكون أولوية لاستثماراتهم ما يجعلهم مهتمين بشراء هذه السندات الخضراء.وتابع رحومة أن هذه السندات طويلة الأجل تُستخدم لتمويل مشروعات لا يوجد لها آثار سلبية على البيئة، مثل مشروع القطار الكهربائي الجديد، وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحار ومشاريع معالجة النفايات، وكذلك تمويل أي نشاط إنتاجي غير ملوث تشترط فيها المعايير البيئية.أشار رحومة إلى أن الهدف الرئيسي لهذه المشروعات الخضراء ضمان أن يكون لها عائد مستدام ليس له أثر سلبي على البيئة، مضيفًا أن التمويل التقليدي يكون بطرح السندات للمشاريع مثل مشروعات الأسمنت الذي سيوفر فرص عمل وينتج سلعة ذات قيمة مضافة، لكن له أثر بيئي سلبي؛ فالعائد الناتج خاص منتفع ولكن كعائد اجتماعي بالسالب على صحة المواطنين القائمين بجوار مقر المشروع.وتابع أن هذه المشكلة يكون لها مردوده السلبي بتحمل الدولة لتَكاليف العلاج وتوفير الدواء والأمراض التي تنتج عن هذه المشاريع الضارة، وهو العكس في مشاريع السندات الخضراء التي تتلافى أي آثار بيئية سلبية، حيث يوفر مناخ آمن وبيئة نظيفة والمنتجات المنتجة من هذه المشاريع تكون مطابقة لمعايير الجودة الدولية.علق الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على توسع استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ الصديقة للبيئة مثل مشروع منوريل العاصمة الإدارية والمشروعات التي تقلل انبعاثات الكربون، حيث تعمل الدولة على ما يقرب من 700 مشروع من هذا النوع حاليًا.أضاف الشافعي أن طرح هذه السندات محاولة لتنويع مصادر التمويل خاصة مع توسع مصر في هذا النوع من المشروعات المرتبطة بالبيئة، مضيفًا أن طرح سندات بقيمة 750مليون لأجل 5 سنوات من الدولة وتم التغطية ب 3.7 مليار دولار؛ هو ما يؤكد مكانة وقدرات الاقتصاد الوطني.وأكد الشافعي أن استجابة الطروحات المختلفة للسندات المصرية الخارجية بما فيها السندات الخضراء؛ ترجمة واضحة لإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المُتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشّي فيروس كورونا.وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن السندات الخضراء هي المختصة بتمويل مشروعات الصديقة للمناخ والبيئة، والتنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها من ضمن مكوناتها التنمية البيئية، لذلك تأتي فكرة هذه السندات كأحد أدوات التمويل والتنوع فيها.وأوضح أن البنك الدولي خلال السنوات العشر الماضية طرح ما يقرب من 10 مليار دولار في السندات الخضراء وأوروبا؛ لمحاولة مساعدة الدول التي تضررت بسبب تغيرات المناخ الناتجة من الدول الصناعية، فكانت أفريقيا من ضمن الدول التي تضررت.وتابع النحاس أن هناك حزمة من الحزم التمويلية تحاول بها بعض الدول الأفريقية ومن ضمنها مصر أن تستقطب السندات الخضراء كنوع من أنواع التمويل، بحيث تستخدمها في المشروعات الجديدة والتي تشمل في مكوناتها البيئة، لذلك كان هذا الغرض الأساسي بالاستحواذ على هذه التمويلات كنوع من أنواع التغيير في أساليب التمويل للدولة المصرية.أضاف أن هذه التمويلات الخضراء تخدم المشاريع ذات النوع الخدمي؛ على سبيل المثال مشروعات الكهرباء بدلًا من أن تكون بالغاز أو الجاز يتم تحويلها إلى التوليد بالرياح، لذلك تصبح نوع من الخدمة تقدمها الدولة.واستكمل النحاس أنه متى يمكن انتظار العائد الإيجابي الاستثماري من هذه السندات الخضراء عندما يتم إجبار المصانع مثل مصانع الأسمنت التي تنتج ملوثات للبيئة، أن تستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يكون نتيجته تخفيض من تكلفة الإنتاج وكذلك إنتاج منتج جيد دون إحداث ملوثات للبيئة.ويرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أنه من بعد أزمة فيروس كورونا المستجد أصبح الاتجاه إلى تحسين البيئة وجودتها واجبة ومُلزمة على الدولة، لذلك أصبحت تسعى لاستثمارات جديدة ومستثمرين جُدد الذين يسعون إلى أماكن استثمار تتوافر فيها معايير الجودة العالمية.وتابع أن الدولة تسعى للبحث عن مصادر للتمويل بعيدًا عن الموازنة العامة لها التي لا تحتمل مثل هذه الأموال لتحسين البيئة، لذا طرحت هذه الأسهم وأسمتها بالأسهم الخضراء لتكون أداة جذب للمستثمرين الماليين سواء مصريين أو غير مصريين لتمويل المشروعات المختلفة.واستكمل عامر أن توفير الجودة البيئية بالمعايير العالمية في المشروعات المعروضة للاستثمار فيها؛ يجعل من الاقتصاد المصري اقتصاد عالمي واعد مُلتزم بكافة المعايير التي تجذب الاستثمار العالمي وليس المحلي فقط.عُرف الاقتصاد الأخضر على أنه اقتصاد يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.أما على المستوى الميدانى، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.وتكون هذه الاستثمارات موجهة بدوافع ازدياد الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية.وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة، وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإداريّة.وتابع عبده أن الاقتصاد الأخضر هو أمل المستقبل بالنسبة للبشرية، لأنه وببساطة شديدة هو المتوافق مع البيئة، حيث يعزز كفاءة استخدام الموارد، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، فضلًا عن منع خسارة التنوع البيولوجي، لأن الاعتناء بالبيئة من أهم الأمور التي تضمن بقاء الجنس البشري على كوكب الأرض، فعندما طغينا على البيئة جارت علينا بالزلازل والبراكين والخراب الطبيعي.أضاف عبده أن عدم توجه بعض الدول إلى تنفيذ مشروع الإقتصاد الأخضر سيترتب عليه عواقب وخيمة مثل تعرض بعض الدول لفيضانات لم تشهدها الأرض إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب درجة ونصف، لأن القطبي الشمالي والجنوبي سيتعرضان للذوبان، والأكثر تضررًا ستكون دولة هولندا التي شرعت في بناء أسوار بارتفاع ثلاثين مترًا لتفادي حدوث هذه الكارثة، بالإضافة إلى دلتا مصر ستكون أيضًا مهددة بدمار شديد.أشار عبده إلى أن كل ما سبق دافع قوي جدًا لبدأ جميع الدول في الشروع في تحويل نظامها إلى الاقتصاد الأخضر، وهذا ما قامت به مصر لتتصالح مع الطبيعة من أجل حياة أفضل للجميع، حيث طرحت سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة وبالتالي لا يوجد تلوث إلا بنسب قليلة نكاد ألا نلاحظها لقلتها، مثل مشروع تحويل جميع السيارات التي تستهلك وقود احفوري إلى سيارات تعمل بالغاز والكهرباء.أوضح عبده أن التطوير في الإقتصاد الأخضر هي الخطوة الأهم لمصر والعالم أجمع، لأنه سيفتح الباب إلى حياة إجتماعية اقتصادية وتقنية، وإدارية صحية جدا؛ يمكن للفرد أن يستفيد منها على أكمل وجه والمناخ العام سيكون على أفضل حال، لأنه في النهاية يرتبط بصحة الإنسان في المقام الأول.اختتم عبده حديثه ببعض النصائح لإستكمال التنمية المستدامة من خلال الإقتصاد الأخضر قائلًا: الاستمرار في تنفيذ المشروعات صديقة البيئة بالشكل الفعال الذي يخدم فعليًا أهداف الإقتصاد الأخضر، خاصةً أن الدول التي لن تعمل على تطوير الاقتصاد الأخضر من المحتمل أن يتم فرض عقوبات اقتصادية أو تقاطعها الدول التي طورت بالفعل.قال أحمد علي، الباحث والخبير الاقتصادي، إن مصطلح السندات الخضراء بدأ في الظهور عام 2008 من خلال البنك الدولي، ولاقى ذلك استحسانًا قويًا من المستثمرين واهتمامًا كبيرًا من مجتمع الأعمال الدولي حينها، ومنهم واضعو السياسات المناخية، ومؤسسة سيريس ومبادرة سندات المناخ.وتابع أن الفائدة من السندات الخضراء ليست اقتصادية فقط، بل إن الإستفادة الاجتماعية والبيئية هي المكسب الأكبر، ما سبب انعكاس إيجابي في زيادة الوعي بالتحديات التي يسببها تغيُّر المناخ، وهو ما كان انطلاقًا نحو تشكيل الأساس لفكرة ومفهوم السندات الخضراء التي قامت بإعدادها رابطة أسواق رأس المال الدولية.وأضاف أنه في إطار التحول الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري على مدار الست سنوات الفائتة وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووضع الدولة لرؤيه مصر للتنمية المستدامة 2030، أصبحت ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في السندات الخضراء مهم جدًا لأن التحويل للاقتصاد الأخضر الآن ليس خيارًا بل ضرورة.أشار إلى أن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بالاقتصاد المصرى، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار.وأضاف أن الإصدار الحالي الذي ستقوم به الحكومة المصرية من إصدار للسندات الخضراء يسهم بشكل فعلى في تحقيق رؤية"مصر 2030"، والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة.وأكد أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورًا هامًا في تعبئة المدخرات، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء؛ وتمكينها في الاقتصاد المصري بالمناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وهكذا مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، إضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.