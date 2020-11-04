10 إصابات جديدة بكورونا والوفيات 325 في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و650 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا للإذاعة السنغالية اليوم الأربعاء- أنه تم إجراء 769 فحصًا، كما تم تسجيل 96 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 15 ألفًا و245 حالة.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 325 وفاة، كما أن هناك 78 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.