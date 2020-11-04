الرئيس الجزائرى يواصل تلقى العلاج بألمانيا بسبب إصابته بكورونا

قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبدالمجيد تبون يواصل تلقي العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة من إصابته بفيروس كورونا.وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي.وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء الماضي، نقل الرئيس عبدالـمجيد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة.وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 24 أكتوبر الماضي، أن الرئيس تبون سيخضع إلى حجر صحي طوعي لمدة 5 أيام بعد اكتشاف إصابة عدد من مسئولي الرئاسة الجزائرية والحكومة بفيروس كورونا.