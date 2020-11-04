«روشتة النجاة».. أطباء يوضحون كيفية السلامة من موجة كورونا الثانية

ـ دكتور صدر: استقبلت هذه الأيام أسر كاملة مصابة

ـ أخصائي السكري: غلق المحال مرة أخرى في غاية الأهمية

ـ رئيس مستشفى حميات إمبابة السابق: يجب الاستفادة من أخطاء الموجة الأولى

ـ طبيب طوارئ: المواطن مازال يحتاج وعيا بخطورة الفيروس

ـ رئيس فريق العناية: أتوقع إصابات أقل ووفيات أكثر في الموجة الثانية

ـ مدير أطباء الدقهلية:

على مدار الأيام الأخيرة بدأت موجة المخاوف من فيروس كورونا تشتد، خاصة بعد أن بدأت الموجة الثانية تصيب عددا من البلدان العالمية، في الوقت الذي بدأت تغيب الإجراءات الاحترازية عن المواطنين، انشغلوا عن الاهتمام بها، لتبدأ الأعداد في الارتفاع في مصر، وهو ما رفضته الحكومة المصرية، التي شددت على مجموعة من الإجراءات التي يجب الاعتناء بها الفترة المقبلة لكي لا يتم الاضطرار لاتخاذ قرارات اقتصادية قاسية على المواطنين.قال الدكتور محمود السعداوي رئيس قسم الصدر بجامعة الزقازيق، إن القرارات التي اتخذتها الدولة بشأن إعادة غلق المحال التجارية، هو قرار صائب وفي غاية الأهمية، ذلك لأن كورونا لم تنتهي بعد، ولا صحة لما يتردد حول اختفائها.وأشار طبيب الصدر إلى أنه استقبل في عيادية على مدار الأيام القليلة الماضية أسر كاملة مصابة بكورونا، مما يؤكد خطر العدوى وانتشارها الواسع، موضحًا أنه يجيب على الأسر التي تضم أطفال في المدارس أن تتأكد من درجة حرارتهم قبل الذهاب إلى المدرسة، وفي حالة وجود ارتفاع ولو طفيف في درجة الحرارة يمتنع الأهالي عن إرسالهم فورًا حفظًا على سلامة المجتمع بالكامل.وشدد السعداوي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات بين الأفراد، تجنبًا للإصابة، مؤكدًا أنه إذا ما التزم المواطن من الممكن أن يصل الأمر إلى فقدان الشخص حياته أو حياة أحد من أقاربه حيث أن الأمر في غاية الخطورة.وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة سلوى صلاح الدين، أخصائي أمراض السكري، إن الاتجاه إلى غلق المحال التجارية مرة أخرى، أمر في غاية الأهمية، فمنذ بدء الأزمة لا يجب على المواطنين الخروج إلى الساحات العامة إلا في حالات الضرورة القصوى، تجنبًا الإصابة بالعدوى التي لم تنتهي ولم تقل خطورتها بعد.وأوضحت صلاح الدين، أنه في حالة اشتداد المرض والعدوى أكثر من ذلك، سوف تغلق المستشفيات الحكومية أبوابها على المرضى بداخلها، وقد لا يجد المريض مكانًا للعلاج مما يضره إلى الاستمرار في العلاج داخل المنزل وفي حالة وصول المريض إلى مرحلة حرجة فإن هذا يعرض حياته للخطر.وأضافت اخصائي السكري، أنه يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فيها لأن هذا التهاون قد يكلف الإنسان حياته، وتوجهت إلى مرضى السكري خاصة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عامة بضرورة البقاء في المنزل والالتزام بالاجراءات الاحترازية، لأنهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة أو الوفاة، في حين أن الالتزام يجنب المرضى والأصحاء خوض هذه التجربة غير مأمونة العواقب.ـ طبيب طوارئ بمستشفى العزل: من المتوقع أن تكون الموجة الثانية أشد فتكاتوقع الدكتور عبد الرحمن خيري طبيب الطوارئ بمستشفى عزل إسنا، أن تكون الموجة الثانية للفيروس أشد خطرا من الموجة الأولى، موضحا أن هناك اختلاف بين أعراض الفيروس فيما بين الموجتين إذ تغيرت أغلب الأعراض الدالة على الإصابة بالمرض لتصبح ارتفاع بدرجة الحرارة مصحوبا باضطرابات في الجهاز الهضمي تأتي أغلبها على هيئة "إسهال".كما أضاف عبد الرحمن أن هذا يدل على أن الفيروس يتمحور بأشكال عدة، وقد تظهر له أعراض أخرى لا ندري عنها شيئا مما يجعل هذه الموجة الثانية للفيروس أشد خطرا من نظيرتها الأولى، لذا حذر خيري من استهتار المواطنين بتلك الموجة لكون ذلك قد يؤدي إلى زيادة كبيرة بأعداد المصابين، وبالتالي عجز الكثير من المستشفيات عن استقبال كافة المرضى، مما قد يعرض حياة البعض إلى الخطر، بل والموت على فراشهم، لافتا إلى أن فيروس "كورونا" بهذا العام بدأ بأوائل فصل الشتاء، وذلك بعكس العام الماضي الذي ظهر به الفيروس في أواخر فصل الشتاء، مما قد يعد معه مؤشر حقيقي على زيادة معدلات المصابين بالموجة الثانية.الدكتور شريف محمد كامل رئيس مستشفى حميات إمبابة السابق، أكد أنه يجب بداية من هذه الأيام العودة مرة ثانية بشكل مكثف إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية وأولها التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات، وذلك خاصة مع دخول فصل الشتاء وازدياد فرص الإصابة بالفيروس فيه، كما شدد شريف على ضرورة غسيل الأيدي بصورة مكثفة، والعودة إلى استخدام المطهرات موضحا أن السبيل الوحيد للوقاية من مخاطر الموجة الثانية من الفيروس، هو الاستفادة من أخطاء المواطن في التعامل مع الموجة الأولى من خلال عدم التهاون باتخاذ التدابير الوقائية وذلك الأمر الذي وقع فيه الكثيرين بالموجة الأولى.تابع شريف أنه وعلى الرغم من اضطرار الكثيرين للتعايش مع هذا الفيروس بالأيام القادمة، إلا أنه ينبغي كذلك العمل على زيادة الوعي لدى الجميع لأخطاره، كما أكد أنه يجب في حال تعرض أحد المواطنين بأي مؤسسة إلى بعض الأعراض المشابهة للفيروس، أن يتم توقفه فورا عن العمل والكشف عليه باستخدام طرق الكشف المتعددة مثل تحليل الدم والتحليل السريع، وذلك لسرعة التأكد من وجود الفيروس أو عدمه وفي حال الشك باستخدام تلك الوسائل يتم التأكد من خلال إجراء تحليل pcr.أما عن استعدادات الدولة فأكد رئيس مستشفى الحميات السابق أن مصر أصبح لديها حاليا قدرا كبيرا من الخبرة في التعامل مع هذه الأزمة من خلال تهيئة المستشفيات مرة ثانية، واستعدادها الكبير لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، وعلى الرغم من ذلك صرح شريف أن الأمر يتوقف بشكل أكبر على المواطنين ومدى حرصهم على اتباع القواعد الاحترازية التي تحددها الحكومة والالتزام بها، والتي يتحدد عليها أعداد المصابين بل وقرارات الحكومة الإضافية نتيجة هذه الأعداد.بينما أوضح طبيب الطوارئ الدكتور كريم عاطف بمستشفى القصر العيني، أنه ينبغي على الدولة زيادة توعية المواطنين بأخطار الفيروس، وخاصة بخطورة الموجة الثانية عن الأولى منه، مؤكدا أن المواطن المصري لازال يفتقد هذا الوعي، نظرا لكون الكثير لم يتعرض بالفعل للإصابة بالمرض، ولم يستشعر خطورته إذ أن على حد قوله فالإصابات بالفيروس وخاصة التي نتج عنها الوفاة بمصر تعد قليلة نسبيا بالمقارنة بأعداد الإصابات بالدول الأوروبية، لذا فهذا الأمر الذي زاد من استهتار الكثيرين بل والاطمئنان لعدم الإصابة دون استخدام أيا من الاحتياطات الاحترازية.لذا شدد كريم على ضرورة عدم التهاون في حال ظهور بعض أعراض المرض على أيا من المواطنين، في سرعة الكشف لتحديد الإصابة من عدمها، كما أضاف أنه ينبغي التركيز على وقاية الأطفال من الإصابة بالمرض، نظرا لكونهم أكثر الفئات العرضة لنقل المرض دون ظهور علامات توضح تلك هذه الإصابة، مؤكدا ضرورة الحرص على تطبيق كافة العناصر الوقائية داخل الحضانات والمدارس.وأشاد دكتور الطوارئ بما تقوم به الدولة من استعدادات نحو إغلاق المطاعم، وتشديد العقوبة على ممتنعي ارتداء الكمامة، مؤكدا أنه لا ينبغي التهاون في الاحتياطات الاحترازية للفيروس لكونها لا تقع على الفرد وحده بل قد تتسبب في أخطارا كبيرة على من حوله، وأضاف أنه ينبغي الاستمرار في المتابعة والإشراف الكامل على المؤسسات والمطاعم والمقاهي لضبط حالات تواجد المواطنين، بل والعودة مرة أخرى إلى نظام الإغلاق بشروطه التي وضعت بالموجة الأولى إذا لزم الأمر.شريف شعبان رئيس فريق العناية والطوارئ، توقع بدء الموجة الثانية في مصر في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال 4 أسابيع من الآن، قائلًا: "الفيروس بدأ انتشاره في دول أوروبا مع بداية برودة الطقس وزادت الأعداد بصورة كبيرة وكرة الثلج بدأت تتحرك من أوروبا إلى مصر وخلال أسابيع قليلة ستشهد مصر زيادة شديدة في أعداد الإصابات".وتابع: "من المتوقع ألا تكون الإصابات في مصر كبيرة نظرًا لتعرض شريحة كبيرة من المواطنين للإصابة في الموجة الأولى، ولكن من المتوقع أن ترتفع معدلات الوفيات بنسبة كبيرة نظرًا لتراخي أغلب المصريين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، فأصبح من النادر أن نرى مواطن يرتدي كمامة أو يراعي البعد الاجتماعي رغم علمهم ببدء الموجة الثانية من الفيروس في دول كثيرة بدأت تسجل آلاف الإصابات يوميًا ووسط تحذيرات منظمة الصحة العالمية بخطورة الموجة الثانية والتي ستكون أشد فتكًا من الأولى".وحذر شريف من ضعف إجراءات التشخيص للمرض والمسحات للتأكد من إصابات المواطنين، وكذلك تقليل عدد مستشفيات العزل وتعتيم المعلومات الحقيقية، والتي ستتسبب في تفاقم الإصابات وقد تؤدي إلى كارثة في انتشار الفيروس وعدم التمكن من السيطرة عليه.ورأى شريف أن الدولة لابد أن تُجبر المواطنين على الالتزام الإجراءات الاحترازية كما حدث في الموجة الأولى والتي تعاملت مصر معها بمنتهى الجدية فمرت بسلام وبإصابات تمكنا من السيطرة عليها والتعامل معها حتى قلت بنسبة كبيرة.أحمد زهران المدير العام لنقابة الأطباء بالدقهلية، قال إن منظمة الصحة العالمية حذرت من الموجة الثانية لكورونا وأكدت أنها ستكون أشد فتكًا من الأولى، وهذا ما حدث بالفعل مع كل الفيروسات التي انتشرت في العالم قديمًا، موضحًا أن السبب وراء صعوبة أي موجة أخرى هي تخلي المواطنين عن حذرهم وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما يفعل المصريين الآن.وتابع أنه من المؤكد أن مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستبدأ بها الموجة الثانية، إلا إذا بدأ المواطنين في الإلتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبعد عن المناطق المزدحمة.وعن حجم الإصابات التي ستسببها الموجة الثانية من الفيروس في مصر، قال إن فيروس كورونا المستجد صعب التنبؤ به، فجميع التوقعات التي وضعها العلماء منذ بدء انتشاره أثبتت عدم صحتها، مشيرًا في البداية كان الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء ولا يصيب الأطفال أو يُسبب موت الشباب وكل هذه التوقعات باءت بالفشل لذا من الصعب التكهن بما يفعله خلال الموجة الثانية، ولكن من المرجح أنها ستكون أشد فتكًا من الأولى.