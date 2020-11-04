426 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 426 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 348936 حالة، من بينها 7871 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 736 حالة حرجة، كما تم تسجيل 441 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 335594 حالة.وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها 426 حالة منها 39% إناث، 61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10% والبالغين 86%، وكبار السن 4%.وبلغ عدد الوفيات 5471 حالة بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، وتم إجراء 63643 فحصًا مخبريًا جديدًا.