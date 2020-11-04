فاتورة إطلالة ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

تستحوذ الانتخابات الأمريكية على اهتمام العالم ومتابعة واسعة من وسائل الإعلام التي لم تغفل تسليط الضوء على أزياء سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب أثناء الإدلاء بصوتها.لم تفوت السيدة الأولى هذه المناسبة لتبدو في كامل أناقتها، التي تعد مصدرًا لإلهام صناع الموضة والأناقة، ودائمًا ما تلفت أنظار المتابعين حول العالم، والسؤال: كم تكلفت إطلالة ميلانيا؟تألقت ميلانيا أثناء الإدلاء بصوتها في ولاية فلوريدا بثوب أبيض من Gucci بلغ سعره 4500 دولار أمريكي.واعتمدت حقيبة يد بيضاء من علامة Hermes Kelly Bag يبلغ سعرها حوالي 17 ألف دولار، وأكملت إطلالتها بحذاء "ستيليتو" باللون البيج بارتفاع 5 سم، من علامة Christian Louboutin يبلغ سعره حوالي 700 دولار أمريكي، ونسّقت نظارة شمسية باللون البني.أي أن إطلالتها تكلفت حوالي 22 ألف دولار، فيما اعتمدت تسريحة شعر مرفوع، اعتطها مظهرًا أكثر جدية وحزم بما يتناسب مع الحدث.وظهرت ميلانيا برفقة زوجها قبل بضع ساعات من مشاركتها بالانتخابات، واختارت الظهور بسترة جلدية باللون البيج من علامة Ralph Lauren يبلغ سعرها 5990 دولارا أميركيا نسقتها مع تنورة ضيقة من الجلد السويدي وحذاء "ستيليتو" باللون نفسه.وميلانيا هي السيدة الأولى للولايات المتحدة منذ ما يقرب من أربع سنوات.ودائمًا ما تنجح فى تنسيق الأزياء والحصول على مظهر أنيق، تلفت الأنظار باهتمامها بالأزياء، وعن أسلوبها المميز قال جياني كاساجراند الرائد في ماركة الأحذية "مودا" لبيلي لموقع Express.co.uk قال: "عندما يتعلق الأمر بميلانيا ترامب، السيدة الأولى لأمريكا، فهي بالتأكيد ترسل رسالة قوية حول هويتها من خلال اختياراتها الخاصة بالملابس".