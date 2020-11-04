6211 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 6211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أعلى حصيلة يومية.وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأربعاء- أنه للحد من تزايد عدد الإصابات بالفيروس بشكل حاد، فرضت النمسا قيودًا على الحياة العامة هذا الأسبوع، وكان هناك إغلاق ثانٍ منذ أمس الثلاثاء وحتى نهاية الشهر الجاري، حيث تطبق قيود الخروج بين الساعة 8 مساءً و6 صباحًا، إلا أن هذا لم يوقف انتشار الفيروس في البلاد في الوقت الحالي.وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 125 ألفًا و99 حالة، وتعافى منها 77 ألفًا و36 حالة، بينما توفيت 1227 حالة، كما أن هناك 2584 حالة في المستشفيات منها 383 حالة في العناية المركزة.ولفتت إلى أن الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا، وبلغت 1510 حالات، تليها تيرول 1143 حالة، والنمسا السفلى 880 حالة، والعاصمة فيينا 845 حالة.