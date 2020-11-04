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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«النصر لصناعة المطروقات» تعقد عموميتها العامة اليوم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:18 م
المهندس محمد السعداوي
المهندس محمد السعداوي
أسامة الشندويلي
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تعقد اليوم الأربعاء، الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة المحروقات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة شركة النصر لصناعة المطروقات لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020، ومناقشة تعديلات مجلس الإدارة وفقًا بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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