رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فيروس كورونا يصيب المتعافين منه بالإرهاق المزمن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:06 م
كورونا
كورونا
سلمى بدر
طباعة
أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن انه يمكن إضافة وباء فيروس كورونا المستجد إلى قائمة الفيروسات التي يمكنها أن تثير متلازمة التعب المزمن والإرهاق للأشخاص الذين أصيبوا به وتعتبر متلازمة الإرهاق أو التعب المزمن من أمراض المناعة العصبية وتكون عادة مصحوبة بأعراض تشمل ضباب الدماغ والتعب الشديد والألم والانحراف المناعي والشعور بالضيق بعد الجهد المبذول وقد زاد الخوف بين الأطباء من تطور هذه الحالة العصبية لدى مئات الآلاف من المصابين أو المتعافين.

وصرح أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية قائلًا: "حتى بعد التعافي من الفيروس، تظهر أعراض ما بعد العدوى الفيروسية من الغريب شكوى هذا الكم الهائل من الناس من أعراض ما بعد العدوى الفيروسية التي تشبه متلازمة الإرهاق المزمن".

ومن بين المتعافين من كورونا المستجد الذين قامت مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة بإجراء استطلاعات لهم، أبلغ 35% عن الشعور بالتعب، وأبلغ واحد من بين كل 5 بالغين ما بين 18 و34 عام لا يعانون من أي حالات مرضية مزمنة أنهم لا يشعرون بالتحسن بصورة كاملة.

وذكرت الصحيفة أن متلازمة الإرهاق المزمن تكبد الاقتصاد الأمريكي ما يعادل 17 إلى 24 مليار دولار الأمريكي بسبب الفواتير الطبية وفقدان المرضى مصدر دخلهم بسبب عدم القدرة على العمل ويوصي الخبراء المصابين بهذه المتلازمة المزعجة بضرورة إدارة أنشطتهم وتفهم القيود والحدود التي تفرضها على قدراتهم البدنية والإدراكية وعدم إجبار أنفسهم على القيام بها.

وقالت آمي ماك مديرة الطب الترجمي في مركز ستانفورد لتكنولوجيا الجينيوم: "فيروس كورونا المستجد منحنا فرصة غير مسبوقة لتحسين معرفتنا حول الأمراض ما بعد العدوى الفيروسية وأن إصابة أعداد كبيرة بمتلازمة التعب المزمن التي تشبه الموت أثناء الحياة يمكن أن تتسبب في كارثة في الصحة العامة وخلال الأسابيع المقبلة، نأمل في أن يتم الانتهاء من تطبيق هواتف ذكية يمكن من خلاله أن يتعقب الباحثون مرضى كوفيد-19 وأعراضهم للتعرف على كيفية وتوقيت تطويرهم أعراض تشبه متلازمة التعب المزمن".

موضوعات متعلقة

«حضرتُ إعدام شكري مصطفى».. مذكرات محمود عزام الأمير الثاني لجماعة التكفير والهجرة

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

الموعد النهائى لغلق المحلات على طاولته.. بدء انعقاد اجتماع الحكومة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

الصور

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

image description

«محور ترسا».. تفاصيل العمل بـ«بديل شارع الهرم»

image description

«جراحة معقدة» لتوصيل ذراع مبتورة لطالبة بجامعة أسيوط (صور)

image description

«النيل للإعلام» ينظم ندوة السلام النفسي وقبول الآخر بمدرسة المتفوقين بأسيوط

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

الأمطار تغلق 3 طرق صحراوية.. ونصائح «مهمة» لتفادي الحوادث

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

معهد الفلك: 16 نوفمبر غرة ربيع الآخر

«اليونسكو» تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي غدا

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يناقش تأثير التشارك المجتمعي على مرونة التراث

الثقافي الكوري بالقاهرة يبث حلقات ثقافية على «يوتيوب»

هيئة الكتاب تشارك في معرض الشارقة (صور)

«لسه فاكر» يختتم مبادرة «المؤلف مصري» بالإسكندرية غدًا