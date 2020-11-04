فيروس كورونا يصيب المتعافين منه بالإرهاق المزمن

أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن انه يمكن إضافة وباء فيروس كورونا المستجد إلى قائمة الفيروسات التي يمكنها أن تثير متلازمة التعب المزمن والإرهاق للأشخاص الذين أصيبوا به وتعتبر متلازمة الإرهاق أو التعب المزمن من أمراض المناعة العصبية وتكون عادة مصحوبة بأعراض تشمل ضباب الدماغ والتعب الشديد والألم والانحراف المناعي والشعور بالضيق بعد الجهد المبذول وقد زاد الخوف بين الأطباء من تطور هذه الحالة العصبية لدى مئات الآلاف من المصابين أو المتعافين.وصرح أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية قائلًا: "حتى بعد التعافي من الفيروس، تظهر أعراض ما بعد العدوى الفيروسية من الغريب شكوى هذا الكم الهائل من الناس من أعراض ما بعد العدوى الفيروسية التي تشبه متلازمة الإرهاق المزمن".ومن بين المتعافين من كورونا المستجد الذين قامت مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة بإجراء استطلاعات لهم، أبلغ 35% عن الشعور بالتعب، وأبلغ واحد من بين كل 5 بالغين ما بين 18 و34 عام لا يعانون من أي حالات مرضية مزمنة أنهم لا يشعرون بالتحسن بصورة كاملة.وذكرت الصحيفة أن متلازمة الإرهاق المزمن تكبد الاقتصاد الأمريكي ما يعادل 17 إلى 24 مليار دولار الأمريكي بسبب الفواتير الطبية وفقدان المرضى مصدر دخلهم بسبب عدم القدرة على العمل ويوصي الخبراء المصابين بهذه المتلازمة المزعجة بضرورة إدارة أنشطتهم وتفهم القيود والحدود التي تفرضها على قدراتهم البدنية والإدراكية وعدم إجبار أنفسهم على القيام بها.وقالت آمي ماك مديرة الطب الترجمي في مركز ستانفورد لتكنولوجيا الجينيوم: "فيروس كورونا المستجد منحنا فرصة غير مسبوقة لتحسين معرفتنا حول الأمراض ما بعد العدوى الفيروسية وأن إصابة أعداد كبيرة بمتلازمة التعب المزمن التي تشبه الموت أثناء الحياة يمكن أن تتسبب في كارثة في الصحة العامة وخلال الأسابيع المقبلة، نأمل في أن يتم الانتهاء من تطبيق هواتف ذكية يمكن من خلاله أن يتعقب الباحثون مرضى كوفيد-19 وأعراضهم للتعرف على كيفية وتوقيت تطويرهم أعراض تشبه متلازمة التعب المزمن".