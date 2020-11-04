انتشال جثة طفل غريق فى ترعة بأطفيح

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر غرقه في ترعة بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من الأهالي عن عثورهم على جثة طفل طافية على سطح الترعة.انتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.