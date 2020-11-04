3 وفيات و734 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 3 وفيات، و734 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و526 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزيرة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس حسبما افادت وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم الأربعاء - أن نسبة التعافي من " كورونا" في البلاد بلغت 87.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.28%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت الوزيرة أن 36 مريضًا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.