ضبط عاطل وسائق لخطف طفل وإغراقه فى مصرف بكفر الشيخ

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط متهم خطف طفلًا وطلب فدية من أسرته وقتله بإغراقه في مصرف بمحافظة كفر الشيخ.تلقى مركز بيلا بلاغًا من ربة منزل 34 سنة، تفيد بتغيب نجلها 11 سنة، طالب، عقب خروجه من مسكنهما لأحد الدروس الخصوصية وتلقيها اتصالًا هاتفيًا من مجهول طلب خلاله مبلغًا ماليًا كفدية نظير إطلاق سراحه.وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما سائق "توكتوك" له معلومات جنائية، وعم الأول، عامل، له معلومات جنائية يقيمان بدائرة مركز نبروه محافظة الدقهلية.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية أسفرت عن ضبط المتهم الأول و"التوكتوك" الخاص به.واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، وأضاف أنه استدرج الطفل المجنى عليه بزعم الصيد بمنطقة الهاويس دائرة المركز عاقدًا العزم على اختطافه ومساومة أهله على إطلاق سراحه مقابل حصولهما على مبلغ الفدية.وعقب حضوره قاما باقتياده داخل "توك توك" المضبوط وتوجها به إلى منطقة نائية خشية افتضاح أمرهما وقررا التخلص من الطفل فتوجها به إلى قرية في دائرة مركز طلخا بالدقهلية وقاما بإيثاق قدميه وإلقائه بإحدى المجارى المائية بذات القرية حتى غرق.