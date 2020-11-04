النمسا: نتوقع صعوبة حسم الانتخابات الأمريكية

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج، أن بلاده توقعت مسبقا صعوبة حسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية سريعا وأن النتائج الأولية ستكون متقاربة.وأوضح الوزير النمساوي - في تصريحات اليوم الأربعاء - أنه لم يفاجأ بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلجأ إلى "المحكمة العليا" بسبب فرز الأصوات البريدية، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات الرئاسية تنافسية بالفعل للغاية وهذه سمة الدول الديمقراطية.وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة شريك قوي للنمسا ولها تأثير خارجي ونشط دوليًا بغض النظر عمن سيكون حاكم البيت الأبيض، مشيرًا إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين أوروبا والولايات المتحدة.وذكر الوزير أنه ناقش في فبراير الماضي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن أزمة كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، موضحًا أن أمريكا هي أهم شريك لنا ومركز قوة في العالم الغربي لمواجهة التحديات العالمية إلى جانب مكافحة تغير المناخ.