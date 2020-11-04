5 وفيات و763 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات وفاة، و763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 794 حالة، والمصابين إلى 128 ألفا و843 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 114 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 6894 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 940 ألفا و518 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.