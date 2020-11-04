عُمان: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 1.09%

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بلغ 116 ألفا و847 إصابة والوفيات 1275 بنسبة 09ر1%.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الأربعاء - أن إجمالي المتعافين بلغ 106 آلاف و903 حالات لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر91%، كما بلغ عدد الحالات المتواجدة بداخل المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 32 حالة ليصل الإجمالي إلى 371 وفي العناية المركزة 158 حالة.