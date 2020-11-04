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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة أمريكية: متظاهرون في واشنطن واعتقال العشرات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:51 م
متظاهرون في واشنطن
متظاهرون في واشنطن
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ذكرت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية، أن اشتباكات نشبت بي محتجين أمام البيت الأبيض ومدن أمريكية أخرى خلال الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء حيث تم اعتقال العشرات.

وقالت الصحيفة، في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء، إن العشرات نظموا مسيرة في شوارع لوس أنجلوس، وتواجد 200 شخص أو أكثر في رالي عاصمة نورث كارولينا، وأيضا في بورتلاند أوريجون وكذلك شهدت ولاية مينيسوتا اعتقال العشرات.

وبحسب الصحيفة فقد اشتعلت الأجواء مع انتهاء المساء، وربما كان الرئيس دونالد ترامب قد سكب مزيدا من الزيت على النار من خلال الإدلاء بتصريح أعرب فيه عن اعتقاده بأن الانتخابات مزورة، وأدلى بالتعليق عندما كان بايدن يتقدم بشكل طفيف في السباق غير أنه لم يتم وقتئذ فرز الأصوات في عدة ولايات.

وقال ترامب "هذا تزوير في الرأي العام الأمريكي هذا إحراج لبلدنا بصراحة فزنا في الانتخابات " فيما أشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان تعليق ترامب قد تسبب في تصعيد الاحتجاجات".

وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاجات في واشنطن العاصمة، على الرغم من الأجواء السلمية التي سادتها في الغالب، شهدت بعض المواجهات خلال الليل، وشوهدت عمليات الدفع بين المتظاهرين، وسعت الشرطة في المنطقة لتفريق الحشد، والدخان يملأ المكان من مصدر مجهول.

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