مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات.وترصد «الدستور» أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع في سياق السطور التالية:- غلق المحال التجارية 10 مساء فى الشتاء و11 مساء في الصيف.- أقصى مواعيد للغلق 12 منتصف الليل في المطاعم والمقاهي في الشتاء.- وأقصى مواعيد لغلق المطاعم والمقاهي 1 بعد منتصف الليل في الصيف.– غلق الورش قبل المحال التجارية بساعة.- يستثنى من القرار الصيدليات ومحال البقالة.- غلق المولات فى الـ10 مساء كما يطبق حاليًا.- السماح بغلق المحال فى مواعيد مختلفة بالنسبة للمحافظات السياحية.- تطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.- التعامل بمنتهى الحزم ولا تهاون مع أى مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.