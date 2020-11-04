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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مصرع 3 في حادث سيارة بطريق «الزعفرانة - بني سويف»

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:44 م
حادث سيارة
حادث سيارة
علي عواد
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لقى3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى نصف نقل بالكيلو 40 طريق "الزعفرانة - بني سويف" باتجاه الزعفرانة شمال البحر الأحمر، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى غارب المركزي، وتم تحرير محضر الشرطة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، اخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ونصف نقل بالكيلو 40 طريق "الزعفرانة - بني سويف"، باتجاه الزعفرانة تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف من تمركز منطقة الزعفرانة.

وفور وصول سيارات الإسعاف لموقع الحادث تبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل رقم 5173 ا ص مع سيارة نقل ارقام 681، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلا من "مطيع.ا.ا"، مقيم محافظة المنيا يبلغ من العمر 61 عاما، و"محمد.ع.م" مقيم محافظة المنيا ويبلغ من العمر 22 سنة، وجثة ثالثة مجهولة الهوية بالمعاينة الأولية يبلغ عمره في منتصف العقد الثالث.

نقلت سيارات الإسعاف الثلاث جثث لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى لقربها من موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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