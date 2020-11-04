ميناء الإسكندرية يستقبل 145 ألف طن سلع استراتيجية

كما يجري تفريغ بضائع واردة

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد انتظاما في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.كما شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 70 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 10 سفن، وغادرت 10 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 23 سفينة منها 3 سفن مخطاف داخلي، و5 سفن حاويات، وسفينتان مواد بترولية، وعدد 12 سفينة بضائع عامة، وتم دخول وخروج 6823 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.بلغت كمية المتداولة خلال اليوم 145595 طنا، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 34550 طنا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 955 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1468 حاوية.ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.