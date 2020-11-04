فحص 8683 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إجراء الفحص الطبي لـ 8683 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر أكتوبر، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، والتي تنفذها وحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 8683 طفلًا حديث الولادة خلال شهر أكتوبر الماضي، كما أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرةً إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم فحص 127 ألفا و683 طفلا حديث الولادة منذ سبتمبر 2019 وحتى الآن.