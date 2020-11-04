ديلي ميل: احذروا تناول مأكولات مطعمة بالذهب

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن الأطعمة المطلية بالذهب التي كثر الحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول البعض صورا وافكار لتلك الصيحة من خلال منشوراتهم ولكن هذا النوع من الأطعمة له تأثيرات محتملة على الجسم.تقول خبيرة التغذية ألكسندرا أوبنهايمر: "حين يتم تتناول الذهب، فإن المراة مثلا لا تتناول خاتم الزواج الخاص بها والذهب الصالح للأكل يجب أن يكون بين 23 و24 قيراط، وقد يحتوي ذلك الذهب على معادن أخرى، وقد تكون سامة وخطرة فى حالة تناولها".وأشار التقرير إلى أن الذهب الذي يستخدم في أغراض الأكل يعرف في أوروبا على الأقل باسم E-175، وهو الاسم الذي أطلقته عليه إدارة سلامة الأغذية الأوروبية، حين يتم استخدامه كمادة مضافة أو كصبغة لتلوين الطعام وقيمت تأثيرات السلامة الخاصة بالذهب الصالح للأكل عام 1975، ثم أعيد فحص وتقييم المادة مرة أخرى عام 2016 من قبل المختصين في إدارة سلامة الأغذية الأوروبية.ووفقا لآخر الآراء البحثية فإن أوراق الذهب لابد وأن تكون ذهب خالص بنسبة 90 %، حيث عادة ما تتكون نسبة الـ 10 % المتبقية من معدن آمن آخر، مثل الفضة النقية وقالت أخصائية التغذية "سينثيا ساس" إن الذهب يعتبر من العناصر الخاملة كيميائيا، إذا نظرنا للأمر من الناحية العلمية، مما يعني أنه لن يتحلل أثناء الهضم وعلى الأرجح انه لن يمتص الذهب الصالح للأكل من الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم، وبالتالي سيمر عبر الجسم وسيتم التخلص منه كنفايات لكن هذا قد يعتمد على الحجم، الكمية ومعدل الاستهلاك".