«جونسون»: هناك فرصة لتوفر لقاح كورونا في الربع الأول من 2021

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة لتوفر لقاح كورونا في الربع الأول من 2021، وفقا " العربية عاجل ".وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني، عن فرض الإغلاق العام في بريطانيا بدءا من الخميس، بعد فشل القيود القائمة في منع ارتفاع عدد الإصابات.وأوضح "جونسون" أنه بدون التدابير الجديدة سيرتفع عدد الوفيات أكثر مما هو عليه اليوم، مؤكدًا أن لديه آمال قوية في التوصل إلى لقاح العام المقبل.وشملت إجراءات الإغلاق البريطانية الجديدة المتاجر غير المهمة، واستثنت المدارس والحضانات والجامعات.