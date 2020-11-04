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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسام الجندي: الأحداث غير المتوقعة أكثر ما جذبني في «أسود فاتح»

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:38 م
الفنان حسام الجندي
الفنان حسام الجندي
حسين الجندي
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عبر الفنان حسام الجندي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل "اسود فاتح"، مشيرًا إلى أن العمل يعرض خلال الفترة الحالية، علي أحد المنصات الإلكترونية، بينما يتبقي حلقة واحدة لينهي المسلسل حلقاته الثلاثين، مشيرًا إلى أنه تلقى ردود أفعال قوية مع الحلقات الاولي.

وقال الفنان في تصريحات لـ "الدستور"، أنه ومع عرض الحلقة الاخيرة من المسلسل سوف يري المشاهد مفاجأت كثيرة جدًا، مؤكدًا، أنه سعيد بالعمل مع صناع المسلسل بشكل كامل.

وتابع الجندي مؤكدًا أن أكثر الأمور التي دفعته لقبول المشاركة في المسلسل أن أحداثه غير متوقعة، وخاصة أنه عمل مختلف عما قدمه من قبل، وتشهد جميع شخصيات صراعًا كبيرًا يجذب المشاهد علي ألا يفوت حلقة واحدة منه، مشيرا إلى أنه يتمنى التعاون مجددًا مع المخرج كريم العدل قائلًا: "مخرج مهم جدًا لأي فنان أن يتعامل معه وخاصة أنه يمتلك كثير من الذكاء والأسلوب الخاص به".

و مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، ومعتصم النهار، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، ونانسي صلاح، وصبري فواز، وفراس سعيد، وناصر سيف، وأخرون وهو من تأليف أمين جمال.

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