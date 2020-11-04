افتتاح 7 مساجد في دمياط بعد غد

قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، أنه من المقرر افتتاح 7 مساجد يوم الجمعة المقبل، ضمن خطة إحلال وتجديد وافتتاح المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن المساجد المقرر افتتاحهاهي:" النخيل في شاطئ النخيل برأس البر، بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، ورياض الجنة في كفر البطيخ بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، ومسجد الشهيد في كفر البطيخ بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، ومسجد الرضوان في كفر البطيخ .و افتتاح مسجد الرحمن في كفر البطيخ، ومسجد عمر بن الخطاب، في الكحيل في كفر البطيخ، بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.