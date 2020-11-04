17.214 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية والكشف عن الفيروسات، تسجيل 17 ألفًا و214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المعهد - وفقًا لقناة (يه آر دي الألمانية) اليوم الأربعاء - أن السبت الماضي شهدت البلاد أعلى حصيلة يومية في معدل الإصابات منذ بدء الوباء حيث تم تسجيل 19059 إصابة، مضيفًا أنه تم أيضًا تسجيل 151 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و812 حالة.يُذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بدء انتشاره وحتى الآن 577 ألفًا و593 حالة، كما ذكر المعهد الألماني للتوحيد القياسي أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 371 ألفًا و500 حالة حتى الآن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.