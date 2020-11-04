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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمليات الفرز مستمرة في 7 ولايات أميركية.. وترامب يتقدم في 5 منها

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:36 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
هبه محمد
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن عمليات الفرز مستمرة في 7 ولايات أميركية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم في 5 منها، وفقًا لما أعلنته " العربية عاجل ".

وخلال الساعات الماضية، أغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات أميركية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت النتائج التقديرية- حتى الآن- فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.

بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن في ولايات فيرجينيا وفيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس والعاصمة واشنطن وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريغون، وهاواي، ومينيسوتا، وأريزونا، وماين.

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