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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقارب نتائج الفرز وسط انعدام الثقة بين فريقي ترامب وبايدن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:34 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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تظهر عمليات فرز الأصوات المستمر في عدد من الولايات الأمريكية تقارب النتائج الأولية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وسط انزعاج وانعدام ثقة بين فريقي المرشحين.

تصريحات ترامب، التي اتهم فيها فريق بايدن بالسعي لـ"سرقة" نتائج الانتخابات، وهدد باللجوء إلى المحكمة للمطالبة بوقف فرز الأصوات، أثارت انزعاج فريق المرشح الديمقراطي، الذي أكد بدوره أن فرقه القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ ترامب تهديده بالذهاب إلى المحكمة.

إلى ذلك وصف حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي، توم وولف، اليوم الأربعاء، تصريحات ترامب حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بـ"الهجوم الحزبي".

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