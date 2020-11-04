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الثقافة

«التنسيق الحضاري» يناقش تأثير التشارك المجتمعي على مرونة التراث

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:34 م
التنسيق الحضاري
التنسيق الحضاري
آلاء حسن
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في إطار سلسلة المحاضرات التي وضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وحماية وتعزيز التراث؛ يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، المحاضرة الثالثة في سلسلة المحاضرات التراثية التي يعقدها الجهاز ضمن مبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا"، وهي ندوة عن "تأثير التشارك المجتمعي على مرونة المناطق التراثية"، وذلك في تمام السادسة مساء الأحد 8 نوفمبر المقبل.

ويحاضر في الندوة كل من الدكتور حسام الوعر أستاذ التخطيط والتصميم الحضري بكلية التخطيط الحضري والعلوم الاجتماعية بجامعة داندي بالمملكة المتحده، الدكتورة دينا شهيب أستاذ التصميم العمراني ومدير برامج التصميم العمراني بجامعة النيل، المهندس الاستشاري حمدي سطوحي مؤسس برنامج "التراث المعماري.. الهوية الثقافية لمصر"، وتدير الندوة المهندسة هبة الله يوسف مدير عام تخطيط المشروعات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

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