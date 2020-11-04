«الأسقفية»: توعية الأسر محدودة الدخل بالإعفاء من رسوم المدارس

نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، عدة لقاءات توعوية بمراكزها المجتمعية بمدينة السلام وبعزبة النخل بمحافظة القاهرة والرأس السوداء بالإسكندرية، وذلك لتعريف الأسر محدودة الدخل بكيفية الحصول على إعفاء من الرسوم الدراسية.من جانبه قال الدكتور ماجد موسى، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية، اليوم، أن الحملة تأتي لتوعية الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات والرسوم المدرسية في مطلع العام الدراسي الجديد وذلك لضمان التحاق أطفالهم بمراحل التعليم المختلفةوأضاف مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، أنه تم تنظيم لقاءات توعية لـ 70 مستفيدة وتم تعريفهم بالفئات الاجتماعية المعفاة من سداد الرسوم بحسب القرار الوزاري رقم 193 للعام 2019، والتي تشتمل على أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي على أن يتم إعفاء أبنائهم من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، بالإضافة إلى أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل.و مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر، فى العام 2003 تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمي بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.