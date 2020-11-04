بمناسبة «الفلانتين» المصري.. أشهر رسائل الحب عند الأدباء



على الرغم من احتفال العالم بعيد الحب في 14 فبراير من كل عام، إلا أن المصريين يحتفلون بعيد الحب مرتين سنويا، إحداهما في 14 فبراير، والأخرى في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر، وتحديدًا منذ اقتراح الكاتب الصحفي مصطفى أمين تخصيص يوم للاحتفاء بعيد الحب المصري، وبالفعل تم اعتماده.



وبالنسبة لكبار الأدباء، لن يخشى معظمهم الإعلان عن رسائل الحب والغرام مع معشوقاتهن، وظهرت للنور، منها في حياتهم، ومنها ما ظهر بعد وفاتهم في كتب.



وخلال السطور التالية؛ يرصد "الدستور" أشهر قصص الحب عند الأدباء، بمناسبة عيد الحب المصري.. على الرغم من احتفال العالم بعيد الحب في 14 فبراير من كل عام، إلا أن المصريين يحتفلون بعيد الحب مرتين سنويا، إحداهما في 14 فبراير، والأخرى في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر، وتحديدًا منذ اقتراح الكاتب الصحفي مصطفى أمين تخصيص يوم للاحتفاء بعيد الحب المصري، وبالفعل تم اعتماده.وبالنسبة لكبار الأدباء، لن يخشى معظمهم الإعلان عن رسائل الحب والغرام مع معشوقاتهن، وظهرت للنور، منها في حياتهم، ومنها ما ظهر بعد وفاتهم في كتب.وخلال السطور التالية؛ يرصد "الدستور" أشهر قصص الحب عند الأدباء، بمناسبة عيد الحب المصري..

مي زيادة وجبران خليل جبران

مي زيادة وجبران خليل جبران

تعد علاقة الشاعر اللبناني جبران خليل جبران والأديبة الفلسطينية مي زيادة من أشهر قصص الحب الصادقة، إذ استمرت نحو 20 عاما حتى وفاة "جبران" عام 1931، والغريب في هذه القصة أنهما لم يلتقيا ولو مرة واحدة.



بدأت القصة برسالة من "مي" إلى "جبران" تشيد بروايته "الأجنحة المتكسرة"، ومن بعدها توالت الرسائل بينهما، والتي تضمنت مناقشات أدبية وشعرية، ورسائل أخرى عن الحب دون تصريح واضح، إلى أن بادرت الأديبة الفلسطينية واعترفت بحبها من خلال رسالة أرسلتها له.



ورد جبران على رسالتها قائلًا: تقولين لي أنك تخافين الحب، لماذا تخافين يا صغيرتي، أتخافين نورَ الشمس، أتخافين مدَّ البحر، أتخافين مجيء الربيع، لماذا يا ترى تخافين الحب، أنا أعلم أن القليل من الحب لا يرضيكِ، كما أعلم أن القليل في الحب لا يرضيني. أنت وأنا لا ولن نرضى بالقليل، نحن نريد الكثير، نحن نريد كل شيءٍ، نحن نريد الكمال، لا تخافي الحب يا ماري، لا تخافي الحب يا رفيقة قلبي، علينا أن نستسلم إليه رغم ما فيه من الألم والحنين والوحشة، ورغم ما فيه من الالتباس والحيرة.



بلغ عدد الرسائل بين جبران خليل جبران ومي زيادة 37 رسالة، جمعها في كتاب "الشعلة الزرقاء"، ومن بين هذه الرسائل: "أنت تحيين فيّ وأنا أحيا فيك، أنت تعلمينَ ذلك وأنا أعلم ذلك"، ويقول لمي زيادة في رسالة أخرى: "أنتِ أقرب الناس إلى روحي، أنتِ أقرب الناس إلى قلبي، ونحن لم نتخاصمْ قط بروحيْنا أو بقلبيْنا، لم نتخاصمْ بغير الفكر، والفكر شيءٌ مكتسَبٌ، شيءٌ نقتبسه من المحيط، من المرئيات، من مآتي الأيام، أمّا الروح والقلب فقد كانا فينا جوهرييْن علوييْن قبل أن نفتكر". تعد علاقة الشاعر اللبناني جبران خليل جبران والأديبة الفلسطينية مي زيادة من أشهر قصص الحب الصادقة، إذ استمرت نحو 20 عاما حتى وفاة "جبران" عام 1931، والغريب في هذه القصة أنهما لم يلتقيا ولو مرة واحدة.بدأت القصة برسالة من "مي" إلى "جبران" تشيد بروايته "الأجنحة المتكسرة"، ومن بعدها توالت الرسائل بينهما، والتي تضمنت مناقشات أدبية وشعرية، ورسائل أخرى عن الحب دون تصريح واضح، إلى أن بادرت الأديبة الفلسطينية واعترفت بحبها من خلال رسالة أرسلتها له.ورد جبران على رسالتها قائلًا: تقولين لي أنك تخافين الحب، لماذا تخافين يا صغيرتي، أتخافين نورَ الشمس، أتخافين مدَّ البحر، أتخافين مجيء الربيع، لماذا يا ترى تخافين الحب، أنا أعلم أن القليل من الحب لا يرضيكِ، كما أعلم أن القليل في الحب لا يرضيني. أنت وأنا لا ولن نرضى بالقليل، نحن نريد الكثير، نحن نريد كل شيءٍ، نحن نريد الكمال، لا تخافي الحب يا ماري، لا تخافي الحب يا رفيقة قلبي، علينا أن نستسلم إليه رغم ما فيه من الألم والحنين والوحشة، ورغم ما فيه من الالتباس والحيرة.بلغ عدد الرسائل بين جبران خليل جبران ومي زيادة 37 رسالة، جمعها في كتاب "الشعلة الزرقاء"، ومن بين هذه الرسائل: "أنت تحيين فيّ وأنا أحيا فيك، أنت تعلمينَ ذلك وأنا أعلم ذلك"، ويقول لمي زيادة في رسالة أخرى: "أنتِ أقرب الناس إلى روحي، أنتِ أقرب الناس إلى قلبي، ونحن لم نتخاصمْ قط بروحيْنا أو بقلبيْنا، لم نتخاصمْ بغير الفكر، والفكر شيءٌ مكتسَبٌ، شيءٌ نقتبسه من المحيط، من المرئيات، من مآتي الأيام، أمّا الروح والقلب فقد كانا فينا جوهرييْن علوييْن قبل أن نفتكر".

غسان كنفاني وغادة السمان

غسان كنفاني وغادة السمان

تعد قصة الحب بين الكاتبة السورية غادة السمان والروائي الفلسطيني غسان كنفاني من القصص الشهيرة، وتعد الرسائل التي تبادلاها سويا هي الشاهد على الحب بينهما، والتي رأت النور بعد وفاة غسان في عام 1972 على يد الموساد الإسرائيلي في تفجير ببيروت.



ومن الأسباب التي أوقعت "غسان" في حب "غادة" أنها تتمتع بأنوثة الشام، فضلا عن إنسانيتها وجمالها وأدبها، ومن بين الرسائل التي أرسلها غسان لغادة وتدل على مدى حبها له:

- أريدك بمقدار ما لا أستطيع أخذك، وأستطيع أخذك بمقدار ما ترفضين ذلك، وأنت ترفضين ذلك بمقدار ما تريدين الاحتفاظ بنا معا، وأنا وأنت نريد أن نظل معا بمقدار ما يضعنا ذلك في اختصام دموي مع العالم.



- عزيزتي غادة.. لن أنسى. كلا. فأنا ببساطة أقول لك: لم أعرف أحدا في حياتي مثلك، أبدًا أبدًا. لم أقترب من أحد كما اقتربت منك أبدًا أبدًا ولذلك لن أنساك، لا... إنك شيء نادر في حياتي. بدأت معك ويبدو لي أنني سأنتهي معك.



- "لا تكتبي لي جوابًا، لا تكترثي، لا تقولي شيئًا، إنَّني أعود إليك مثلما يعودُ اليتيم إلى ملجئِهِ الوحيد. وسأظلُّ أعود: أعطيك رأسي المبلل لتجففيه بعد أنِ اخْتَارَ الشَّقِيُّ أنْ يسيرَ تحتَ المزاريبِ".



- "سأظلُّ أناضلُ لاسترجاعِ الوطن؛ لأنَّه حقِّي وماضيَّ ومستقبلي الوحيدُ، لأنَّ لي فيهِ شجرةً وغيمةً وظلًا وشمسًا تتوقد، وغيومًا تمطِرُ الخصب وجذورًا تستعصي على القلع". تعد قصة الحب بين الكاتبة السورية غادة السمان والروائي الفلسطيني غسان كنفاني من القصص الشهيرة، وتعد الرسائل التي تبادلاها سويا هي الشاهد على الحب بينهما، والتي رأت النور بعد وفاة غسان في عام 1972 على يد الموساد الإسرائيلي في تفجير ببيروت.ومن الأسباب التي أوقعت "غسان" في حب "غادة" أنها تتمتع بأنوثة الشام، فضلا عن إنسانيتها وجمالها وأدبها، ومن بين الرسائل التي أرسلها غسان لغادة وتدل على مدى حبها له:- أريدك بمقدار ما لا أستطيع أخذك، وأستطيع أخذك بمقدار ما ترفضين ذلك، وأنت ترفضين ذلك بمقدار ما تريدين الاحتفاظ بنا معا، وأنا وأنت نريد أن نظل معا بمقدار ما يضعنا ذلك في اختصام دموي مع العالم.- عزيزتي غادة.. لن أنسى. كلا. فأنا ببساطة أقول لك: لم أعرف أحدا في حياتي مثلك، أبدًا أبدًا. لم أقترب من أحد كما اقتربت منك أبدًا أبدًا ولذلك لن أنساك، لا... إنك شيء نادر في حياتي. بدأت معك ويبدو لي أنني سأنتهي معك.- "لا تكتبي لي جوابًا، لا تكترثي، لا تقولي شيئًا، إنَّني أعود إليك مثلما يعودُ اليتيم إلى ملجئِهِ الوحيد. وسأظلُّ أعود: أعطيك رأسي المبلل لتجففيه بعد أنِ اخْتَارَ الشَّقِيُّ أنْ يسيرَ تحتَ المزاريبِ".- "سأظلُّ أناضلُ لاسترجاعِ الوطن؛ لأنَّه حقِّي وماضيَّ ومستقبلي الوحيدُ، لأنَّ لي فيهِ شجرةً وغيمةً وظلًا وشمسًا تتوقد، وغيومًا تمطِرُ الخصب وجذورًا تستعصي على القلع".

نزار قباني وبلقيس