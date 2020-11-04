1237 إصابة جديدة و29 وفاة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 1237 إصابة جديدة و29 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأربعاء، حول الوضع الوبائي في البلاد- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 64 ألفًا و363 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1512 حالة.