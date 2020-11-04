ضبط طن ونصف سجق وبرجر فاسد في شبرا الخيمة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، في شبرا الخيمة.وجرى ضبط طن ونصف "مقطعات لحوم، مفروم لحوم، مقطعات دواجن، سجق، برجر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة داخل ثلاجة المصنع.وجاء ذلك تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.يأتي ذلك انفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.