1161 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:39 م
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 1٫161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 137٫310 حالات.
كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء- تسجيل حالتي وفاة من تداعيات الإصابة بالفيروس، ويبلغ عدد الوفيات في الإمارات 505 حالات.
وأكدت الوزارة شفاء 1٫493 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 134٫983.
كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء- تسجيل حالتي وفاة من تداعيات الإصابة بالفيروس، ويبلغ عدد الوفيات في الإمارات 505 حالات.
وأكدت الوزارة شفاء 1٫493 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 134٫983.