مصرع وإصابة 4 بينهم ربة منزل فى حادث سير بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، فيما أصيب 3 آخرون، في انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 30 طريق قنا- سفاجا، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير هيئة الإسعاف، بانقلاب سيارة ملاكي، عند الكيلو 30 بطريق قنا- سفاجا، أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين بغيبوبة تامة.وأسفر الحادث عن مصرع إحسان محمد محمود سليم، 50 عامًا، وإصابة إبراهيم طه إبراهيم، 11عامًا، ومحمد يسري عامر، 35 عامًا، وطه إبراهيم حسانين، 31 عامًا، بدخولهم في غيبوبة.تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.