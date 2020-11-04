في يوم عيد الحب..أفكار لهدايا بين المخطوبين

ميدالية مدون عليها الاسم



بوكس شيكولاته



هدايا فضة



ماجات وبراويز



عزومة عشاء



جلسة تصوير



يحتفل المصريون فى الرابع من نوفمبر بعيد الحب بتبادل الهدايا، التى تكون مختلفة ومتنوعة حسب الشخصية، وإليكم مقترحات هدايا لعيد الحب بين المخطوبين.تعتبر الميدالية المدون عليها الاسم من أجمل الهدايا بين المخطوبين وتناسبهم وتتميز بالرومانسية، بالأخص أن تكون الهدية خاصة بالشخص ومصنوعة خصيصًا له.تعتبر الشيكولاته من الهدايا المتميزة بين المخطوبين خاصة للمرأة فهي تعد من الهدايا القريبة لقلب المرأة على سبيل المثال بوكس ملون يحمل المزيد من الشيكولاته مرصوصة بشكل مختلف.يعتبر الفضة من الهدايا الرقيقة بالنسبة للمخطوبين أمثال السلسة الفضة والخاتم الفضة وهناك العديد من الأشكال الجديدة المختلفة.تعتبر الماجات التى تحمل الصور الشخصية من الهدايا القريبة لقلوب العديد من المخطوبين وكذلك البراويز التى تحمل صور المخطوبين تعد من الهدايا القريبة للقلب وذكرى جيدة.هناك العديد من الأماكن تقدم خدمة حجز ترابيزة بشكل رومانسي، مع نغمات الكمان فهى تتيح ذلك من خلال الحجز.يمكن أن تكون هدية جلسة التصوير أمر في غاية الاختلاف بالنسبة للمخطوبين أن تتم المفاجأة من خلال حجز جلسة تصوير في مكان مع مصور محترف.